Вторник, 25 Июня 2024 17:53

АрмИнфо.В Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажи.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РА, в результате проведения широко-масштабных мероприятий, было установлено, что 30-летний житель Еревана в 2020-2023 гг., войдя в сговор с другими лицами, личность которых еще не установлена, у различных пользователей в телекоммуникационном приложении <Телеграм> незаконно приобретал различные виды наркотиков, обеспечивая их расфасовку. Весь груз прятался в специальных тайниках. Места складирования наркотиков были сфотографированы, координаты их местонахождения зафиксированы через программное приложение и через интернет-магазины-платформы, зарегистрированной в подконтрольном преступникам телекоммуникационном приложении Telegram. Лицам, которые изъявляли желание приобрести наркотики, преступники советовали перевели средства в соответствующей сумме на криптовалютные кошельки. Таким способом продавались крупные партии наркотиков.

Кроме того, некий 30-летний мужчина, выразивший желание купить ЛС посредством интернет магазина, предоставил ряд криптовалютных кошельков, в том числе "Coinbase" на имя вышеупомянутого жителя Еревана. После этого лица, изъявившие желание приобрести средства, осуществляли на эти электронные кошельки соответствующие денежные переводы с целью их обмена на криптовалюту и перевода на криптовалютные кошельки, предоставленные интернет-платформами.

Расследование показало, что в 2021 году и вплоть до декабря 2023 года были использованы 20 криптовалютных кошельков , номер которых идентифицировался с учетной записью 30-летнего мужчины в системе . В период с марта по март было переведено 3108 криптовалют , эквивалентных 75 109 979 драмам (169 249 долларов США). Затем в целях сокрытия криминального происхождения и реального характера особо крупных активов, полученных в результате преступной деятельности, и придания им легального вида, полученная на криптовалютных кошельках криптовалюта переводилась на криптовалютные кошельки, которыми управляют лица, занимающиеся обменом криптовалют. После этого конвертированные средства по заданию преступников переводились на различные банковские счета, где обналичивались.

В ходе расследования установлено, что в 2017-2023 годах на имя 30-летнего мужчины переводилось на кошельки, идентифицированные в системах <Идрам> и <Тел-Селл>, под управлением последнее находилось почти 92 млн драм, полученных преступным путем. На основании полученных фактов 30-летнему жителю города Еревана предъявлено обвинение по различным статьям УК РА. В его отношении предварительное следствие завершено, а материалы дела направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд.

Расследование в отношении остальных членов преступной группы, а также источника приобретения наркотиков продолжается. Принимаются меры по выявлению и местонахождению других участников наркоторговли.