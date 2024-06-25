Вторник, 25 Июня 2024 17:53

АрмИнфо.Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, поэтому Армения осталась на втором уровне. Об этом говорится в докладе Госдепартамента о торговле людьми (TIP) на 2024 год.

В отчете отмечается, что усилия правительства Армении включали расследование и судебное преследование большего числа подозреваемых в торговле людьми, а также выявление большего числа жертв.

"Правительство увеличило ресурсы для защиты жертв, в том числе для приюта, находящегося в ведении НПО. Министерство труда и социальных дел опубликовало руководство для социальных работников по выявлению жертв и разработало брошюры для информирования жертв об имеющихся государственных ресурсах", - говорится в отчете.

В Госдепе также обратили внимание, что и запросило у пострадавших информацию о пробелах в услугах для жертв.

"Однако правительство не выполнило минимальные стандарты в нескольких ключевых областях. Службы экстренного реагирования не проверяли последовательно уязвимые группы населения на наличие признаков торговли людьми. Прокуроры закрыли или переклассифицировали дела из-за отсутствия доказательств или из-за того, что они в значительной степени полагались на показания потерпевших без подтверждающих доказательств. Сотрудники правоохранительных органов не всегда придерживались подхода, ориентированного на потерпевших, в уголовных разбирательствах, а правительство не реализовало политику, ориентированную на потерпевших, и меры по оказанию помощи потерпевшим и свидетелям. Правительство продолжало финансировать программы помощи жертвам реинтеграции, которых порой было недостаточно для полного удовлетворения потребностей жертв", - говорится в отчете Госдепа.

Как передает Госдеп, представляя доклад, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что этот документ отражает ситуацию с трафикингом в 188 странах мира. 27 миллионов человек во всем мире эксплуатируются в сфере труда и коммерческого секса. Силой, обманом и принуждением их заставляют работать на полях и фабриках, в ресторанах и многоквартирных домах. Жертвы - самые уязвимые люди в мире.

"В докладе за 2024 год подробно рассматривается одна из таких новых тенденций - усиление роли цифровых технологий в торговле людьми, и это одна из многих причин, по которым я рекомендую вам ознакомиться с этим докладом. По всему миру сети торговцев людьми ищут и вербуют жертв в онлайн-пространстве - через социальные сети, приложения для знакомств, игровые платформы. Преступники проводят финансовые операции с использованием непрозрачных криптовалют. Они используют шифрование, чтобы их трудно было обнаружить или определить, в каких странах они действуют. И все чаще торговцы людьми принуждают своих жертв к участию в онлайн-мошенничестве", - отметил он.

"Госдепартамент определил 13 стран, власти которых поощряют либо финансируют торговлю людьми. Это включает в себя торговлю людьми в рамках государственных программ, принудительный труд в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях или использование или вербовку детей­солдат", - говорится в отчете.

В 2024 году в список стран-нарушителей были внесены Афганистан, Беларусь, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.