Вторник, 25 Июня 2024 17:39

АрмИнфо.Белград занимается производством и экспортом вооружения согласно существующим контрактам, и не станет оправдываться за такие действия. Так президент Сербии Александар Вучич прокомментировал информацию о якобы поставках сербских боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Он указал, что у Сербии имеются соответствующие контракты с Кипром, Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. "У нас больше нет ни с кем соглашения о поставках вооружений и орудий", - подчеркнул Вучич, сообщает ТАСС.

22 июня газета Financial Times сообщила, что экспортированное с 2022 года Сербией оружие почти на миллиард долларов могло попасть на Украину. Издание отметило, что эту информацию косвенно подтвердил Вучич.

Отметим, что в феврале текущего года стало известно, что Азербайджан подписал с Сербией контракт на закупку 48 гаубиц Nora-B 52NG разработки сербской оборонно- промышленной компании Yugoimport SDPR. Сообщалось, что общая стоимость контракта составляет приблизительно 339 миллионов долларов.