Вторник, 25 Июня 2024 17:38

АрмИнфо. Формирование нового мирового порядка наиболее ярко проявляется на Ближнем Востоке, где есть определенные вызовы и для Армении. Об этом на своей странице в Facebook пишет доктор политических наук Ваге Давтян.

По его словам, недавно Саудовская Аравия объявила о своем решении не возобновлять нефтяное соглашение, подписанное с США в 1974 году, что может создать серьезные проблемы для главного геополитического инструмента Вашингтона - доллара. На днях стало известно, что Иран и Бахрейн собираются восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году под прямым давлением Вашингтона. Примечательно, что Бахрейн был одним из ключевых сателлитов США на Ближнем Востоке. Достаточно сказать, что в водах Бахрейна дислоцируется 5-й флот США. И решения Эр-Рияда, и Мананы можно квалифицировать как стратегическое отступление США на Ближнем Востоке, что особенно подчеркивается на фоне растущего влияния Китая в регионе.

Политолог подчеркнул, что восстановление как ирано-саудовских (2023 г.), так и ирано-бахрейнских отношений происходят фактически при посредничестве Пекина. Последний, трезво осознавая важность стран Персидского залива в поставках энергоносителей, динамично развивает ближневосточный вектор собственной внешней политики. Однако, если изначально подпитка этого вектора происходила исключительно геоэкономическими средствами, то в последние годы, особенно с 2017 года, когда Китай создал первую военную базу за пределами своих границ в Джибути, Пекин начал демонстрировать более инклюзивный подход, умело применяя дипломатические, лоббистские и другие инструменты.

Фактически сегодня формируется геополитическая ось, в рамках которой Китай попытается реализовать проект <Большая Евразия>. Одним из ключевых мегарегионов для КНР является Ближний Восток, на котором в настоящее время выигрывает Пекин.

Любой, кто более-менее разбирается в академической геополитике, подтвердит, что Ближний Восток и Южный Кавказ являются органически связанными регионами, что особенно подчеркивается в свете иранского фактора. Активизация Китая на Ближнем Востоке, осуществляемая через призму углубления стратегического диалога с Ираном, создает серьезную основу для такой же китайской инклюзивности и на южнокавказском направлении. В геополитических схемах Пекина Иран также рассматривается как игрок, косвенно продвигающий китайские интересы на Южном Кавказе. В результате обе стороны будут удовлетворены. Тегеран получит доступ к Черному морю и укрепится в качестве региональной сверхдержавы, а Китай получит возможность снизить растущее влияние Индии в этом направлении за счет включения новых транспортных связей в инициативу <Пояс и путь>. В такой конфигурации ключевым вызовом внешней политики и безопасности для Армении должно стать углубление стратегического диалога с Ираном и Китаем в дипломатическом, экономическом, культурном и других направлениях. "Хотя правильнее было бы говорить не об углублении диалога с упомянутыми странами, а по крайней мере, пока, учитывая присоединение Армении в 2020 году к Альянсу религиозных свобод, что также является антикитайской инициативой, как фактическое замораживание почти всех ключевых проектов с Ираном", - отметил Ваге Давтян