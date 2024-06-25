Вторник, 25 Июня 2024 12:40

АрмИнфо. Правительство Армении в лице Минобороны страны уточняет условия организации службы братьев в одной воинской части, применения определенных последствий к гражданам, заключившим договор о прохождении военной службы и решившим досрочно демобилизоваться. Инициатива о внесении изменений и дополнений в закон РА <О военной службе и статусе военнослужащего> 25 июня получила положительное заключение парламентской комиссии по обороне и вопросам нацбезопасности.

По словам замминистра обороны Армана Саргсяна, в рамках действующего законодательства призывник направляется в воинскую часть брата, состоящего на службе, если срок службы последнего не превысил 17 месяцев или в рамках объявленого призыва данная воинская часть подлежит пополнению. МО предлагает установить 18-месячный срок службы старшего брата вместо 17 месяцев.

Помимо этого, кабмин уточняет нормы освобождения от обязательной воинской службы для выпускников военно-учебных заведений РА и граждан, проходящих обучение по программе <Честь имею>.

В частности, в рамках действующего законодательства от обязательной военной службы рядового состава освобождается гражданин, являющийся единственным сыном в семье и имеющий родителя либо брата, либо сестру, погибших (умерших) в ходе военных действий по обороне Республики Армения либо военной службы в Вооруженных Силах или других войсках, либо военной службы в военных подразделениях иностранных государств, расположенных в Республике Армения по международным договорам Республики Армения.

Данная норма может быть распространена также на участников программы <Честь имею> без выплаты <отступных>. Напомним, что участникам данной программы предоставляется право на отсрочку призыва на военную службу, обучение в высших учебных заведениях осуществляется за счет государства с полным возмещением стоимости обучения в размере годовой оплаты за обучение, установленной высшим учебным заведением по соответствующей профессии. После окончания вуза и военной подготовки в установленном порядке, призывнику присваивается звание лейтенанта, с ним заключается договор о прохождении контрактной службы младшего офицерского состава и жеребьевкой он назначается на службу.

Как пояснили представители МО, на сегодня при досрочном расторжении контракта и демобилизации выпускникам военно-учебных заведений за каждый год <не несения службы> придется уплатить неустойку (штраф и пени) в размере 1 млн драма. Сумма подлежит уплате в течение 10 лет с момента подачи заявления о демобилизации (после выпуска). Участникам программы <Честь имею> придется <выложить> двойную сумму за каждый год обучения.

В рамках инициативы военнослужащие, без предъявления к ним материальных требований, могут быть освобождены от несения службы по состоянию здоровья получившие право на отсрочку в ходе военных действий. Аналогичным правом при мобилизации смогут воспользоваться также выпускники военно-учебных заведений РА, получившие квартиру от государства и признанные <временно непригодными>.