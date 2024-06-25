Вторник, 25 Июня 2024 11:25

АрмИнфо. Сроки применения в Ереване новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены. Об этом 25 июня на заседании Совета старейшин города заявил столичный градоначальник Тигран Авинян.

По его словам, применение новой системы оплаты начнется после того, как в город поступит новая партия автобусов и троллейбусов. Всего речь идет о 171 автобусе и 15 троллейбусах, после вывода которых на городские маршруты можно будет говорить о начале применения новой системы оплаты проезда. Мэр заверил, что все те пробелы, которые имелись в системе, будут нейтрализованы.

Напомним, что ранее власти Еревана анонсировали пополнение транспортного парка 171 новым автобусом длиной в 8,5 метра и 15 троллейбусами. Новая техника призвана заменить устаревший подвижной состав, а также привести к изменениям на некоторых маршрутах. Троллейбусы будут использованы на уже действующих маршрутах для замены изношенного транспорта.

Отметим, что применение новых тарифов за проезд в общественном транспорте планировалось начать с 1 сентября т.г., однако теперь эти сроки будут перенесены. Предусмотрено, в частности, ввести безлимитные проездные на все виды транспорта, на 30, 90 дней и на год. Цена проездного на месяц установлена в размере 8 800 драм, на три месяца - 23 600 драм и на год - 88 000 драм.