Вторник, 25 Июня 2024 10:40

АрмИнфо.Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном. Об этом 24 июня в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, в ответ на просьбу прокомментировать ранее состоявшийся разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Миллер отметил, что не собирается вдаваться в детали состоявшегося разговора. "Я лишь повторю то, что мы опубликовали по итогам разговора: мы продолжаем поддерживать контакты между Азербайджаном и Арменией, и продолжаем работать над разрешением этого спора", - резюмировал представитель Госдепа США.