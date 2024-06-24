Понедельник, 24 Июня 2024 19:30

АрмИнфо.Армения готова освободить пилотов воздушных судов от срочной службы в армии. <Принятие проекта обеспечит возвращение армянских пилотов на родину, а также решит проблемы востребованности экипажей гражданской авиации в армянских авиакомпаниях>, - говорится в документе на едином портале правовых актов e-draft.am.

Как говорится в пояснении к документу, около 20-25 пилотов армянской национальности, обучавшихся за рубежом и получивших квалификацию гражданских пилотов, проживают и работают за пределами территории Республики Армения. Они оказались за пределами РА с целью обучения, поскольку в РА нет соответствующих высших учебных заведений пилотов. Получив квалификацию гражданского пилота, они получили предложения о работе и в настоящее время работают в зарубежных авиакомпаниях. <Профессия квалифицированного пилота пользуется постоянным спросом во всем мире и у квалифицированных пилотов с соответствующим образованием практически не возникает проблем с трудоустройством. Вышеупомянутые армянские пилоты (в том числе командиры самолетов) эксплуатируют в основном самолеты Airbus и Boeing>, - отмечают авторы инициативы в лице Министерства территориального развития и инфраструктур Армении.

Между тем, в настоящее время в Армении действуют шесть авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, которые эксплуатируют однотипные самолеты и вынуждены нанимать иностранных пилотов.

На основе вышеуказанного, МТУИ, в целях развития армянской авиации и пополнения других отраслей высококлассными специалистами предлагает внести изменения в постановление правительства Республики Армения от 15 февраля 2019 года № 89-Н <Об установлении порядка освобождения гражданина от обязательной военной службы в исключительных случаях>. С принятием проекта будут продвигаться вопросы развития армянской авиации и других отраслей высококлассными специалистами, говорится в проекте решения.