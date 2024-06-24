Понедельник, 24 Июня 2024 17:31

АрмИнфо. Фракции Национального Собрания Республики Арцах выступили с заявлением, в котором обвинили власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянам.

В заявлении, под которым подписались представители четырех фракций арцахского парламента, в частности, отмечается, что инцидент,произошедший 21 июня на территории постоянного представительства Республики Арцах в Армении, подчеркнул тот факт, что нынешние власти Армении перешли грань как правовых, так и моральных ценностей.

<Подобное отношение к Арцаху является продолжением репрессий, осуществленных несколько дней назад, 12 июня, что доказывает стремление властей Армении ради сохранения власти пойти на нарушение положений Конституции страны. Применяя несоразмерную силу и специальные средства против собственного народа, они ставят под сомнение демократию и правовую систему Республики Армения. Подобные явления для нас неприемлемы и строго осуждаемы. В течение длительного времени власти РА под прикрытием демократии преследовали различные группы и отдельных граждан Арцаха, применяя к ним репрессии и дискриминационное обращение, используя оскорбительный термин <армяно­карабахский>. В таких условиях мы считаем уместным выразить слова благодарности тысячам наших армянских соотечественников, которые, несмотря на искусственно созданные разделительные линии, в течение прошедших девяти месяцев, в трудные для нас дни, делали все для облегчения морального, психологического и физической боли арцахских армян. Все те действия, заявления и выступления, подрывающие общественную солидарность и оскорбляющие достоинство армян Арцаха, которые проявляются не только через реальных или фейковых пользователей, широко распространённых в социальных сетях, но и с трибуны Национального Собрания РА представителями правящей политической власти, опасны и неприемлемы>, - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что борьба за Родину и национальное достоинство является неотъемлемым правом каждого гражданина, всех народов. <Поэтому мы требуем от властей Армении воздерживаться от опасных проявлений, сеющих насилие, ненависть и вражду>, - сказано в заявлении фракций НС Республики Арцах.