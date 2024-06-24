Понедельник, 24 Июня 2024 17:21

АрмИнфо. Лидеры основных христианских конфессий обвинили израильские власти в "скоординированной атаке" на христианское присутствие на Святой Земле, путем возбуждения против них налогового разбирательства. Об этом пишет The Associated Press.

Источник пишет, что хотя израильские официальные лица пытались отмахнуться от этой проблемы как от обычного финансового вопроса, Церкви заявляют, что этот шаг нарушает многовековой статус-кво и отражает растущую нетерпимость к крошечному христианскому присутствию на Святой Земле.

В письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на этой неделе главы основных христианских конфессий заявили, что четыре израильских муниципалитета недавно направили церковным чиновникам предупредительные письма, предостерегая их от судебных исков, если они не будут платить налоги.

"Мы считаем, что эти усилия представляют собой скоординированную атаку на христианское присутствие на Святой Земле. В настоящее время, когда весь мир, и христианский мир в частности, постоянно следит за событиями в Израиле, мы вновь сталкиваемся с попыткой властей изгнать христианское присутствие из Святой Земли", - написали главы католической, греческой и армянской церквей.

Христиане составляют крошечное меньшинство, составляющее менее 2% населения Израиля и палестинских территорий. По данным Госдепартамента США, в Израиле проживают 182 000 христиан, 50 000 на Западном Берегу и в Иерусалиме и 1300 в секторе Газа. Подавляющее большинство - палестинцы.