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АрмИнфо. Лидеры основных христианских конфессий обвинили израильские власти в "скоординированной атаке" на христианское присутствие на Святой Земле, путем возбуждения против них налогового разбирательства. Об этом пишет The Associated Press.
Источник пишет, что хотя израильские официальные лица пытались отмахнуться от этой проблемы как от обычного финансового вопроса, Церкви заявляют, что этот шаг нарушает многовековой статус-кво и отражает растущую нетерпимость к крошечному христианскому присутствию на Святой Земле.
В письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на этой неделе главы основных христианских конфессий заявили, что четыре израильских муниципалитета недавно направили церковным чиновникам предупредительные письма, предостерегая их от судебных исков, если они не будут платить налоги.
"Мы считаем, что эти усилия представляют собой скоординированную атаку на христианское присутствие на Святой Земле. В настоящее время, когда весь мир, и христианский мир в частности, постоянно следит за событиями в Израиле, мы вновь сталкиваемся с попыткой властей изгнать христианское присутствие из Святой Земли", - написали главы католической, греческой и армянской церквей.
Христиане составляют крошечное меньшинство, составляющее менее 2% населения Израиля и палестинских территорий. По данным Госдепартамента США, в Израиле проживают 182 000 христиан, 50 000 на Западном Берегу и в Иерусалиме и 1300 в секторе Газа. Подавляющее большинство - палестинцы.
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|Мнение: Острие копья Исламского мира в лице Турции войдет в мягкое подбрюшье России через восточную провинцию Азербайджан и Дагестан
|Мэр Еревана поручил усилить контроль над уличной торговлей
|Все - начиная с министра и заканчивая премьером, водят нас за нос: напряженная ситуация на трассе Ереван-Апаран
|Иностранные журналисты и эксперты бьют тревогу в связи с новыми угрозами войны в адрес Армении со стороны Азербайджана
|Новый фильм Атома Эгояна откроет XXI международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
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|Caucasus Heritage Watch сигнализирует об увеличении на 75 % случаев уничтожения Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
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|Тойво Клаар отреагировал на предложение Армении к Азербайджану о создании двустороннего механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня
|Армянские паралимпийцы показывают блестящие результаты на соревнованиях в Тбилиси
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Фракция "Армения" считает слушания в парламенте РА о проведении референдума по вступлению в ЕС искусственными и оторванными от геополитических реалий
|Турецкая журналистка: Армения признала Палестину после разговора Пашиняна с Эрдоганом
|Баронесса Кокс: Маленькая земля Нагорного Карабаха, исторически древняя Армения, теперь очищена от всех армян - настоящий случай этнической чистки
|Лекорню: " Армения, Хорватия и Эстония заказали 60 единиц установок Caesar
|Арабский мир и ХАМАС приветствуют признание Арменией Палестины
|Армения присматривается к новейшей индо-израильской системе противоракетной обороны MR- SAM
|<Мать Армения> и адвокатское бюро <АрмКонсул> будут оказывать безвозмездную юридическую помощь беженцем из Арцаха
|Армянской стороне вручена нота МИД Беларуси
|Немецкая HELMHOLTZ заинтересована в проведении совместных научных исследований с Арменией по ряду направлений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Турция отреагировала на признание Арменией Палестины
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|Аббас выразил глубокую признательность Армении за "смелое и важное решение" по признанию независимости Палестины
|В МИД Азербайджан в свойственной им неадекватной манере отреагировали на призыв Борреля освободить всех удерживаемых в Баку армян
|В Ереване объявили о старте мероприятий, посвященных 125-летию Ерванда Кочара
|Антикоррупционный суд вынес первый приговор по делу о конфискации имущества незаконного происхождения
|Депутат НС РА: Скоро вся Армения станет Киранцем и Тигранашеном
|Экс-министр обороны: лишь единством мы сможем преисполниться делом восстановления нашего государства
|Спецназовцы, взломав ворота арцахского представительства в Армении, конфисковали служебный автомобиль президента Арцаха
|Секретарь исполкома ООП отреагировал на признание Арменией Палестины
|Активизация сотрудничества между Туркменистаном и Чешской Республикой
|Тихановская прокомментировала встречу Мирзояном
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|Овсеп Хуршудян: вступление в ЕС - это ответственность граждан Армении, поскольку обратной дороги уже не будет
|В вопросе европейской ориентации Армении демократические силы будут всячески содействовать властям страны - Арам Саркисян
|ESMT Berlin и международная школа Matena запустят совместную образовательную программу
|Армения признала государство Палестина
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