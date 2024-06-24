Понедельник, 24 Июня 2024 17:00

АрмИнфо.Судебные власти Армении, начиная с 2023 года, на разных уровнях и различными способами неоднократно поднимали вопрос о повышении заработной платы сотрудников Административного суда РА. Об этом говорится в заявлении Судебного департамента в связи с объявленной сотрудниками Административного суда забастовкой.

Как отмечается в заявлении, Судебным департаментом и другими органами судебной власти предприняты все возможные действия в пределах своих полномочий, и данный вопрос находится в центре внимания соответствующих государственных органов. <Надеемся, что сотрудники продолжат свою работу с высокой ответственностью, ставя интересы правосудия во главу угла. В случае невозможности продолжить работу предлагаем перейти на более высокооплачиваемую работу до системного решения проблемы с заработной платой>, - подчеркнули в Судебном департаменте.

Отметим, что сегодня, 24 июня сотрудники Административного суда начали забастовку, требуя повышения заработной платы. Помощники судей, секретари и делопроизводители жалуются на низкую зарплату, которая составляет всего 90-100 тысяч драм. Им было обещано уже с 1 июля повысить зарплату, однако сегодня им стало известно, что никаких изменений не ожидается.