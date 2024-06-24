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 Понедельник, 24 Июня 2024 16:02
Марианна Мкртчян

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах

АрмИнфо. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах.  Как заявил Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на конференции в оккупированном Степанакерте, так называемые уголовные дела вскоре будут переданы в суд.

По его словам, "права арестованных были соблюдены в соответствии с требованиями международных конвенций. В настоящее время обвиняемые и адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела". При этом он не уточнил о ком идет речь.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных  и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха  Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.

Все они были захвачены в плен после агрессии Азербайджана в отношении Арцаха 19-20 сентября 2023 года, которая последовала после практически 10-месячной блокады НКР.

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