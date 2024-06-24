Понедельник, 24 Июня 2024 15:52

АрмИнфо.Гендиректора издательского дома News Media Арам Габрелянов попал в новый, 14-й санкционный пакет ЕС в отношении России.

Как сообщают российские СМИ, в санкционный список попали 116 физических и юридических лиц, транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, импорт ряда полезных ископаемых. В списке, в том числе и две авиакомпании: "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр".

Среди юрлиц, попавших под ограничения (в целом 47): Брянский электромеханический завод (АО БЭМЗ); концерн "Автоматика"; конструкторское бюро "Аэроэлектромаш"; Барнаульский завод транспортного машиностроения; Московский машиностроительный завод "Вперёд"; конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина; конструкторское бюро "Талламхо"; ПАО "Совкомфлот"; машиностроительный завод "Маяк", международный детский центр "Артек", общественный фонд имени Кадырова и Белорусский союз молодежи.

В санкционном списке ЕС также глава Росимущества Вадим Яковенко; бывший мэр Мариуполя Олег Моргун; главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев; актер Иван Охлобыстин; певица Полина Гагарина; певец Ярослав Дронов (Шаман); миллиардер Роман Троценко; посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник; госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Также в список попали 19 китайских и девять турецких компаний - за обход санкций против России.