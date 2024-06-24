Понедельник, 24 Июня 2024 15:51

АрмИнфо.Власти Армении, на определенных условиях, готовы поддержать граждан страны получать образование в лучших вузах мира. Проект, инициированный министерством образования, науки, культуры и спорта РА, сегодня был размещен на едином портале правовых актов e-draft.am.

Как отмечается в пояснении к документу, государство будет финансово поощрять граждан РА, получающих образование в престижных зарубежных вузах (топ 65-75 университетов мира по версии http://www.shanghairanking.com) путем предоставления компенсации платы за обучение.

Для получения стипендии, помимо условия очного обучения в лучших учебных заведениях, установлено еще одно требование: наличие не менее пятидесяти процентов возмещения стоимости обучения со стороны нынешнего или будущего работодателя. В этом случае стипендия, предоставляемая Республикой Армения, будет предоставлена в максимальном размере оставшейся суммы платы за обучение после компенсации, предоставленной работодателем, но не более 10 миллионов драмов РА за каждый учебный год.

Работодатель и учащийся должны иметь соглашение о финансировании обучения и обязательстве работать или продолжать работать на работодателя после завершения обучения. Срок трудового договора должен составлять не менее 3 лет после предполагаемого завершения обучения.

Предусмотрено, что если гражданин-получатель стипендии не возвращается в Республику Армения после завершения обучения, либо оставляет обучение незавершенным, либо переходит в другое учебное заведение, работодатель перечисляет <отступные> в трехкратном размере общей стипендии или софинансирования, предоставляемого государством, на соответствующий казначейский счет государственного бюджета Республики Армения.

Неделей ранее в ходе встречи с учащимися средней школы Сисиана премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в Армении ни один преуспевающий ученик не должен оставаться незамеченным. Он указал, что в настоящее время идут обсуждения, чтобы придать этому вопросу институциональный характер. Ученики и сегодня могут обратиться в аппарат премьер-министра РА с соответствующим заявлением, и в случае, если средняя оценка превышает установленный норматив, то для ученика открывается финансирование. Пашинян подчеркнул, что кабмин финансирует и стипендии студентов, обучающихся в престижных зарубежных вузах.

Между тем, до 2018 года с почти аналогичной <миссией> выступал фонд <Луйс>, который заявил о прекратил деятельность несколько дней спустя после победы <бархатной революции>. Сообщалось, что благодаря стипендиям фонда <Луйс> в течение почти 10 лет его деятельности порядка 570 студентов прошли обучение в 10 ведущих вузах мира