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АрмИнфо.Мэр Еревана Тигран Авинян поручил усилить контроль над уличной торговлей. Об этом он заявил 24 июня в ходе рабочего совещания мэрии.
В частности, он обратил внимание на то, что уличная торговля активизировалась в летний сезон в разных местах, в связи с чем дал поручения ответственным совместно с административным округом Кентрон провести соответствующие меры. <Какой-то период возможно даже необходимо будет приложить дополнительные усилия>, - отметил мэр.
Вместе с тем он посетовал на ситуацию с туристическими микроавтобусами, которые в разных участках города устанавливают свои рекламные щиты. <Ввиду того, что мы публично не поднимаем данный вопрос, они все более распространяются>, - подчеркнул мэр. Авинян в этом контексте указал на необходимость проведения обсуждений и внедрения дополнительных мер для окончательного регулирования этого процесса.
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|Мэр Еревана поручил усилить контроль над уличной торговлей
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|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Фракция "Армения" считает слушания в парламенте РА о проведении референдума по вступлению в ЕС искусственными и оторванными от геополитических реалий
|Турецкая журналистка: Армения признала Палестину после разговора Пашиняна с Эрдоганом
|Баронесса Кокс: Маленькая земля Нагорного Карабаха, исторически древняя Армения, теперь очищена от всех армян - настоящий случай этнической чистки
|Лекорню: " Армения, Хорватия и Эстония заказали 60 единиц установок Caesar
|Арабский мир и ХАМАС приветствуют признание Арменией Палестины
|Армения присматривается к новейшей индо-израильской системе противоракетной обороны MR- SAM
|<Мать Армения> и адвокатское бюро <АрмКонсул> будут оказывать безвозмездную юридическую помощь беженцем из Арцаха
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|Немецкая HELMHOLTZ заинтересована в проведении совместных научных исследований с Арменией по ряду направлений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Аббас выразил глубокую признательность Армении за "смелое и важное решение" по признанию независимости Палестины
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|Антикоррупционный суд вынес первый приговор по делу о конфискации имущества незаконного происхождения
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|Секретарь исполкома ООП отреагировал на признание Арменией Палестины
|Активизация сотрудничества между Туркменистаном и Чешской Республикой
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