Понедельник, 24 Июня 2024 13:09

АрмИнфо.Мэр Еревана Тигран Авинян поручил усилить контроль над уличной торговлей. Об этом он заявил 24 июня в ходе рабочего совещания мэрии.

В частности, он обратил внимание на то, что уличная торговля активизировалась в летний сезон в разных местах, в связи с чем дал поручения ответственным совместно с административным округом Кентрон провести соответствующие меры. <Какой-то период возможно даже необходимо будет приложить дополнительные усилия>, - отметил мэр.

Вместе с тем он посетовал на ситуацию с туристическими микроавтобусами, которые в разных участках города устанавливают свои рекламные щиты. <Ввиду того, что мы публично не поднимаем данный вопрос, они все более распространяются>, - подчеркнул мэр. Авинян в этом контексте указал на необходимость проведения обсуждений и внедрения дополнительных мер для окончательного регулирования этого процесса.