Понедельник, 24 Июня 2024 12:23

АрмИнфо. Жители села Варденут Арагацотнской области Армении протестуя против признания территории села почти в 110 га зоной исключительного общественного интереса, снова перекрыли трассу Ереван-Апаран.

Еще в марте с.г. сельчане перекрывали дорогу, заявляя, что из-за решения правительства о признании части территории сел Варденут и Арагац зоной преобладающего общественного интереса, они лишаются своих земельных участков. Тогда жители Варденута сообщали, что обращались с письмами к премьеру и министру экономики.

<Наш премьер-министр говорит, что для решения проблемы надо перекрыть дорогу. Мы руководствуемся тем, что сказал премьер-министр>, - заявил один из жителей села Баяндур.

По его словам, их с января с.г. все - начиная с министра и заканчивая премьер-министром, водят нас за нос. <Премьер-министр говорит: я не в курсе, разве такое возможно>, - заявил он.

О компании <РИД> заговорили в 2021 году, когда правительство Армении не утвердило программу строительства горнолыжного комплекса с инвестициями в $300 млн. компании <Арагейт Инвестментс> (владельцем компании является крупный бизнесмен Николай Саркисов), представившей заявку на строительство горнолыжного курорта на склонах Арагаца, и утвердило на той же территории еще одну инвестиционную программу на $200 млн. по созданию 300 фермерских хозяйств и центра экотуризма с охватом свыше 4000 га земель.(последняя была одобрена Кабмином 2 марта 2023 года).

Между тем, с начала 2020 года <Арагейт Инвестментс> вместе с известными французскими компаниями MDP consulting and engineering и Societe des 3 Vallees начал работы по строительству крупного горнолыжного комплекса на склонах Арагаца на территории около 5000 га. Societe des 3 Vallees-управляющая компания известного во Франции крупного курорта Куршевель. На той же территории запланировал построить производство сельхозпродукции, строительство водохранилища, а также горнолыжный курорт ООО <Рид>, акционером которого, как отмечалось, является компания <Руцог-Инвест>, владельцем которой, в свою очередь, (опять же на тот момент, согласно СМИ) являлся московский бизнесмен Рубен Григорян. Территории программ двух компаний совпадали. Межведомственную комиссию, созданная для одобрения одной из программ в этом месте, утвердила программу ООО <Рид>. Инвестиционную программу компании одобрил также Совет старейшин Апарана.

Согласно представленному проекту, ООО <РИД> будет строить не имеющую аналогов в Армении инфраструктуру горнолыжного спорта, включающую около 30 км горнолыжных трасс, пять линий фуникулеров, а также гостиницы. Весь комплекс, как ожидается, охватит территории сразу нескольких сел в Арагацотнской области - Варденут, Арагац, Араи и Шенаван. По оценкам Минэкономики, реализация этого проекта будет иметь огромное значение в контексте дальнейшего экономического развития Армении. На основе этого, кабмин принял решение о признании преобладающего общественного интереса в отношении земли площадью в 113 га, дав параллельно разрешение на долгосрочную аренду земли в 3640 га.