Понедельник, 24 Июня 2024 11:37

АрмИнфо. Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7-ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализирует об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что общее количество разрушенных объектов наследия выросло на 75% в период между нашими миссиями осенью 2023 года и весной 2024 года, а также на 29% увеличилось количество объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой. Два региона бывшей НКР подчеркивают эти тревожные события", - говорится в докладе Caucasus Heritage Watch.

"Во-первых, в Карвачарском (Кельбаджарском) районе, помимо угроз, уже создаваемых продолжающимся строительством шоссе Кельбаджар-Лачин (см. карту, стр. 15-16), CHW задокументировало влияние запланированных застроек в селе Зар/Цар и вокруг него. В нашей недавно выпущенной карте-истории "Обломки за обломками" в Кельбаджаре мы сообщаем о судьбе двух уникальных школ, построенных в советское время из фрагментов средневековых "сполий" - строительных материалов, переработанных из исторических армянских монастырей, церквей и кладбища. Этой весной обе школы были разрушены азербайджанскими бульдозерами, что является свидетельством продолжающихся циклов ненависти и разрушений, которые наносят ущерб за ущербом культурному наследию региона.

В том же районе мы внимательно наблюдаем за двумя армянскими церквями, которым угрожает новая жилая застройка на окраине села Цар. Пара церквей 13-го века - единственные сооружения, все еще стоящие среди снесенных бульдозерами руин города, и мы призываем международных подрядчиков соблюдать постановление Международного Суда от декабря 2021 года, которое призвало Азербайджан предотвратить и наказать вандализм и разрушение армянских объектов культурного наследия", - далее отмечается в докладе.

Во-вторых, согласно докладу, в рамках так называемого проекта по развитию Шуши, самым вопиющим нарушением вышеупомянутого решения Международного Суда стало полное разрушение построенной в середине XIX века церкви Св. Иоанна Крестителя (С. Ованнеса Мкртича), известной как "Канач жам".

CHW удалось сузить период разрушения до периода с 28 декабря 2023 года по 4 апреля 2024 года. В этот же период было также разрушено кладбище Казанчецоц XVIII-XIX веков в Шуше.

"В нашем отчете за декабрь 2023 года (№ 6) отмечена уязвимость этого исторического кладбища, которое с осени прошлого года уже использовалось в качестве свалки строительного мусора, и в настоящее время уничтожение этого места завершено, чтобы освободить место для запланированной жилищной застройки. Мы тогда отметили, что без международной реакции разрушение кладбища неизбежно. Так и случилось.

В других местах спутниковый мониторинг проливает свет на разрушение скромных объектов - каждый из которых относительно ничем не примечателен сам по себе - но, уничтожение которых является частью медленной и устойчивой работы по стиранию культуры; небольшое историческое кладбище возле Гарабулага (Ходжалинский район) или небольшое священное место, когда-то отмеченное хачкарами 9-го и 13-го веков возле Чартара (Ходжавендский район), ныне снесенное бульдозером. Иногда работа по культурному стиранию состоит именно из таких банальных, постепенных разрушений - несколько хачкаров здесь, несколько надгробий там", - говорится в докладе.

При этом в организации подчеркнули, что продолжает спутниковый мониторинг объектов культурного наследия в Арцахе.