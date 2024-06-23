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АрмИнфо. В Тбилиси 20-26 июня проходит Кубок мира по паралимпийской тяжелой атлетике. Сборная Армении 20 июня показала блестящие результаты на соревнованиях. Все три спортсмена в весовой категории 49 кг завоевали медали.
Как сообщает Национальный паралимпийский комитет Армении, Артур Бабаян - в возрастной группе 15-17 лет с результатом 105 кг он впервые побил минимальную норму европейского рекорда и завоевал серебряную и бронзовую медали (спортсмен, завоевавший золотую медаль, был представителем Азии). На сегодняшний день ни одному спортсмену, выступающему в возрастной группе 15-17 лет и до 49 кг, не удалось обеспечить минимальный норматив вышеуказанного рекорда, установленного Международной федерацией паралимпийской тяжелой атлетики (WPPO). Это значит, что каждый раз на чемпионате Европы будет впервые отмечаться тот факт, что рекорд установил представитель Армении Артур Бабаян. Также впервые в паралимпийской истории Армении установлен рекорд.
Рафаэль Амазаспян - в возрастной группе 15-17 лет завоевал бронзовую и золотую медали с результатами 75 кг и 210 кг. Примечательно, что это первое международное выступление Рафаэля, на котором он выступил очень уверенно и продемонстрировал прекрасную технику.
Хорен Цатурян - в возрастной группе 18-20 лет (ему еще нет 18) он завоевал две золотые медали в весовой категории 105 кг.
Личный тренер Артура Бабаяна - Арам Зурабян, личный тренер Хорена Цатуряна и Рафаэля Амазаспяна - Кристина Петросян.
22 и 23 июня Грета Варданян, Арутюн Мхитарян и Гнел Сафарян будут соревноваться в весовых категориях 61 кг, 65 кг и 88 кг. Они будут бороться за приглашение на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Главой отправленной в Тбилиси делегации является Геворг Оганесян
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