Воскресенье, 23 Июня 2024 09:17

АрмИнфо.В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию.

"Сообщение МО Азербайджана о том, что 21 июня в период с 12:25 до 15:35 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.