Суббота, 22 Июня 2024 11:17

АрмИнфо.Решение Армении признать Палестину последовало за состоявшимся во вторник телефонным разговором между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министр Армении Никол Пашиняном. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер (Х)- турецкая журналистка и шеф- корреспондент Al-Monitor, базирующаяся в Лондоне Амберин Заман. Она освещает основные новости стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Союзник Турции и враг Армении, Азербайджан, имеет стратегические связи с Израилем. Интересная конфигурация", - написала журналистка, поделившись заявлением МИД Турции. В нем в частности, официальная Анкара приветствует решение Армении признать Государство Палестина вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения.

Отметим, что 21 июня Армения признала государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского

конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния. На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в сегодняшнем заявлении МИД Армении.

Израиль на фоне данного заявления Армении вызвал армянского посла в МИД страны.

По состоянию на 9 июня 2024 года независимость Государства Палестина признали 147 государств - членов ООН, а также Ватикан (Святой Престол), являющийся наблюдателем в ООН, и САДР. Таким образом, Армения стала 148 государством, которое признает Палестину в качестве независимого государства.