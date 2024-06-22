Суббота, 22 Июня 2024 11:16

АрмИнфо. Армения, первая нация, ставшая христианской. Армения пережила геноцид в прошлом столетии и сейчас страдает от постоянных нападений исламистских азербайджанцев. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер (Х) член Палаты лордов Великобритании, баронесса Керолайн Кокс.

При этом она добавила, что неоднократно была в Армении, видела последствия бегства армян, в том числе и из Арцаха. "Маленькая земля Нагорного Карабаха, исторически древняя Армения, теперь очищена от всех армян - настоящий случай этнической чистки. Армения не такая большая страна, чтобы ей приходилось принимать множество людей, перемещенных из Нагорного Карабаха", - добавила Кокс - большой друг арцахского народа.