Суббота, 22 Июня 2024 11:16

АрмИнфо.Экспортный успех самоходных артиллерийских установок "Caesar": Армения, Хорватия и Эстония заказали 60 единиц. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Они являются дополнением к 336, уже заказанным нашими различными партнерами. Этот успех позволяет нашим производителям продолжать наращивать темпы производства", - написал он в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что 18 июня министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). А 17 июня в Минобороны Армении сообщили, что в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

А уже 19 июня заместитель главного редактора французского издания Le Figaro Жан- Кристоф Бюиссон сообщил, что Армения закупила у Франции 36 новейших самоходных артиллерийских установок Caesar, которые планируется поставить в Республику в течение 15 месяцев.