Суббота, 22 Июня 2024 11:15

АрмИнфо. Ряд стран Арабского мира поприветствовали признание Арменией Палестины.

В заявлении МИД Саудовской Аравии приветствуется решение правительства Армении признать государство Палестина, и подчеркивается, что это решение является важным шагом, который поддерживает путь создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы.

А в МИД Ливана высоко оценили эту позицию, которая отражает приверженность Армении международному праву и принципам равенства, суверенитета и права народов определять свою судьбу.

В Министерстве иностранных дел и по делам иностранцев Иордании выразили убеждение, что признание Палестинского государств, что является важным шагом, отражающим соблюдение Арменией норм международного права и соответствующих резолюций международной законности.

Решение Армении приветствовали и в Катаре. "Катар считает это важным шагом для поддержки решения о создании двух государств и достижения мира и стабильности в регионе.

Призываем немедленно прекратить войну в Секторе Газа и вернуться к политическому пути как единственной гарантии достижения стабильности в регионе. Надеемся, что число стран, признавших Палестину, увеличится", - говорится в заявлении МИД страны.

Как передает Al Jazeera, Движение исламского сопротивления (ХАМАС) также приветствовало заявление Армении о признании Государства Палестина и посчитало это решение важным шагом на пути к международному признанию прав палестинского народа.

Отметим, что 21 июня Армения признала государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского

конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в сегодняшнем заявлении МИД Армении.

Израиль на фоне данного заявления Армении вызвал армянского посла в МИД страны.

По состоянию на 9 июня 2024 года независимость Государства Палестина признали 147 государств - членов ООН, а также Ватикан (Святой Престол), являющийся наблюдателем в ООН, и САДР. Таким образом, Армения стала 148 государством, которое признает Палестину в качестве независимого государства.