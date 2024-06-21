Пятница, 21 Июня 2024 19:18

АрмИнфо. В МИД Беларуси состоялась встреча начальника управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ Сергея Молунова с Временным поверенным в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нареком Тиратуряном.

Как сообщается на официальном сайте МИД РБ, дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах.

Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси.

Затронута гуманитарная тематика, подчеркнуты давние дружеские связи двух народов. В преддверии празднования Дня Независимости Республики Беларусь отмечен весомый вклад воинов-армян в освобождение Беларуссии от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, что 20 июня в ходе своего визита в Вильнюс министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Сама Тихановская в сети Х отметила, что для нее <было большой честью встретиться в Вильнюсе с министром иностранных дел Армении>. <Я поблагодарила Армению за твердую позицию против режима Лукашенко и выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества между РА и нашими демократическими силами>, - написала она. Ранее, что 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения допускает сохранение своего членства в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко принесет извинения, <приемлемые для армянского народа>, в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока там президентствует Александр Лукашенко. Более того, Армения отозвала своего посла на консультации из Минска. В ответ и Беларусь отозвала на консультации своего посла из Еревана, при этом заявив, что не собирается портить отношения с дружественным армянским народом.