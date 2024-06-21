Пятница, 21 Июня 2024 19:14

АрмИнфо.Одна из крупнейших научно-исследовательских организаций Германии HELMHOLTZ заинтересована в проведении совместных научных исследований с Арменией в области энергетики, изменения климата и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, ссылаясь на итоги встречи главы ведомства Жанны Андреасян с руководителем HELMHOLTZ Отмаром Вистлером.

В контексте проведения исследований в области изменения климата, Жанна Андреасян коснулась недавнего стихийного бедствия, произошедшего в Лорийской и Тавушской областях Армении . В этой связи она отметила, что перед системой образования Армении стоит задача развития потенциала исследований, анализа данных и реализации более эффективной политики по снижению негативных последствий возможных бедствий.

Говоря о сотрудничестве в энергетической сфере, Андреасян придала важность научным исследованиям в области альтернативных источников энергии, в частности солнечной энергии. В ходе встречи собеседники обсудили также возможность участия HELMHOLTZ в проекте Академический город.

Немецкая сторона предложила провести программы по обмену молодыми исследователями и учеными.

Отметим, что HELMHOLTZ включает в себя более 15 000 ученых и 7000 докторантов. Организация сформировалась в 1958 г. как простое рабочее объединение ряда ?молодых институтов в целях изучения крайне популярной тогда атомной энергии. Ныне Объединение им. Гельмгольца состоит из 18 независимых исследовательских центров. Ученые из HELMHOLTZ уделяют основное внимание системам высокой сложности, которые определяют жизнь человека и окружающей среды. Тематика исследований связана с вопросами сохранения окружающей среды для будущих поколений или разработкой ?новых методов лечения болезней, которые до сих пор считались неизлечимыми.