Пятница, 21 Июня 2024 17:53

АрмИнфо. В Ереване с сегодняшнего дня стартовали юбилейные мероприятия, приуроченные 125-летию выдающегося армянского художника скульптора, основателя течения <пространственная живопись> (Peinture dans l'espace) Ерванда Кочара.

В Армении действует небольшой музей Ерванда Кочара, в котором представлены работы мастера разного периода, разного стиля, в том числе пространственная живопись. Искусство Кочара так многообразно и уникально, что сложно представить, зайдя в музей, что все это работы принадлежат кисти одного и того же мастера. Для более широких слоев населения в Армении, Кочар известен своими скульптурами, часть из коих украшает улицы и площади нашей столицы, в том числе статуя Давида Сасунского у железнодорожного вокзала, статуя Вардана Мамиконяна и др.

Но мало кто знает, что в парижский период своего творчества Кочар выставлялся вместе с такими прославленными мастерами, как Кирико, Леже, Брак, Матисс, Пикассо, проводил также персональные выставки. Он стоит у истоков создания европейского авангарда и отдельного направления в живописи <Пространственная живопись>.

Известный искусствовед Вальдемар Жорж, касаясь данного течения, говорил: <Живопись в пространстве Кочара - высочайшее завоевание современного искусства так же, как чистые формы Константина Бранкузи, минеральные формы Жана Арпа, лёгкие конструкции из волнистого картона и склеенной бумаги Пабло Пикассо и Брака, но Кочар не отдаёт дань этим способам выражения. Скорее он даёт ключ к пониманию их искусства>.

В Ереване открытие юбилейных мероприятий ознаменовалось в Музее Кочара погашением 2-х марок, приуроченных 125-летию художника, номинальной стоимостью 380 драмов. Последние были напечатаны французской типографией <Картор> тиражом 10 000 экземпляров. Автор дизайна - Давид Довлатян.

Далее директор музея, внучка художника Карине Кочар представила программу мероприятий, которые будут реализованы, как в Ереване, так и в областях. В частности, завтра, под открытым небом (на пересечении пр. Маштоца- Баграмяна) состоится беспрецедентное мероприятие - <Кочар Фест>, в рамках которого ожидается показ фильмов, оригинальная презентация работ Кочара, концертная программа с участием Арто Тунджбояджяна и Ваагна Айрапетяна. На территории фестиваля будут также фотозоны, инсталляции. Мероприятие начнется в 19:30 и завершится в 23:00. Днем в этот же день будет проведен конкурс по сбору пазлов, в котором примут участие 125 детей.

Помимо этого, по словам Карине Кочар, в сентябре общественности будет представлена выставка Азнавур-Кочар, в рамках которой презентуют книгу, посвященную творчеству Шансонье, иллюстрированную работами Ерванда Кочара. В течение года пройдут и ряд других мероприятий по случаю 125-летия мастера не только в Ереване и областях, но и за рубежом - в частности, в Италии и во Франции.

Директор Национальной картинной галереи также поделилась хорошей новостью, сообщив, что в начале октября в Нацгалерее откроется уникальная выставка, в рамках которой будут представлены работы Кочара, охватывающие все периоды его творчества. Однако из четырех залов два будут посвящены парижскому периоду, в том числе работы будут представлены с применением инновационных технологий. Ведь в Париже Ерванд Кочар прожил 13 лет.

В одном отдельном зале Нацгалереи будут экспонироваться работы Кочара направления пространственной живописи. В дальнейших планах, как отметила Акопян - презентация этой выставки за пределами Армении. <У нас громадное культурное наследие, и его популяризация посредством грамотного проведения мероприятий является одной из наших основных задач>, - подчеркнула она.

Как отметил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян, в общей сложности, в Армении в течение года будет реализовано 11 программ, посвященных 125-летию Ерванда Кочара. Государство направило на эти цели 167.2 млн драмов.

Помимо этого, не раскрывая деталей, замминистра сообщил, что ереванцев ждет еще один сюрприз, связанный с творчеством Кочара. <Раньше времени говорить не хочу, но как только у нас все получится

- мы обязательно представим все общественности>, - сказал Кочарян.

Напомним, что в апреле этого года в Ереване, по адресу ул. Пушкина, 62, состоялась церемония открытия мурала - копии картины Ерванда Кочара <Восстание> - на здании высотой 26 и шириной 15 метров. Выполнил работу итальянский муралист Фабио Мария Феделе.

Отметим, что музей Ерванда Кочара был основан в 1984 году в Ереване по адресу: пр. Маштоца, 39. Музей является важным центром изучения и популяризации исторического авангарда в регионе. Творческое наследие Ерванда Кочара (1899 - 1979) - одно из самых захватывающих явлений авангардного искусства XX века. Кочар является основателем пространственной живописи. Работы великого художника помимо Армении экспонируются во многих музеях мира.