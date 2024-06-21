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 Пятница, 21 Июня 2024 17:49
Александр Аванесов

Депутат НС РА: Скоро вся Армения станет Киранцем и Тигранашеном

Депутат НС РА: Скоро вся Армения станет Киранцем и Тигранашеном

АрмИнфо. Если не предпринять срочных щагов, скоро  вся Армения станет Киранцем и Тигранашеном. Об этом 21 июня в беседе с журналистами в селе Киранц заявил один из лидеров движения <Тавуш во имя Родины>,  депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гарник Даниелян.

Отметим, что сегодня лидеры движения во главе с архиепископом Багратом Галстаняном посетили село Киранц Тавушской области, чтобы на месте изучить ситуацию с делимитацией и демаркацией границ с Азербайджаном.

Даниелян подчеркнул, что помимо бумаги об отказе от имущества и с просьбой о компенсации, людям дают на подпись еще одну бумагу, содержание которой весьма темное и непонятное.

К примеру, как заметил парламентарий, в договоре с местными жителями четко прописано об их отказе <от имущественных и других прав>. <Но при этом не указывается,  что подразумевается под понятием <другие права>? Думаю, что они это делают специально для того, чтобы в дальнейшем не было возможности возбудить против представителей властей уголовное дело. После смены власти они должны понести уголовную ответственность за этот антиконституционный процесс. Сейчас это сделать невозможно, но власть все равно сменится, и нынешние правители понесут наказание>, - заявил Даниелян.  По его словам, в Киранце есть люди, которые имеют кадастровые сертификаты и не взяли предложенных властями денег. <Люди не хотят делить ответственность вместе с властью. С сельчанами работает весь госаппарат. Давление оказывают силовые структуры и органы местного самоуправления>, - сказал депутат.  По его словам, уже доходят сведения о том, что по одной и той же схеме уже началась работа   с жителями Тигранашена, с которыми  работают как должностные лица, так и спецслужбы. "Они не говорят о своих намерениях сдать и это село. Они лишь  спрашивают, готовы ли жители Тигранашена продать свою недвижимость? Скоро вся Армения станет Киранцем и Тигранашеном>, - заключил Даниелян.

Напомним, 19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий сообщил, что Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. С вечера того же дня жители приграничных сел Тавуша, недовольные договоренностями Еревана и Баку, проводили  акции протеста, которые в конечном итоге вылилось в движение <Тавуш во имя Родины>. Согласно решению комиссий, Азербайджану должны будут отойти два дома, мост, участок дороги в сторону Грузии и около 50 земельных участков. 

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