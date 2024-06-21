Пятница, 21 Июня 2024 17:42

АрмИнфо.Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аш-Шейх отреагировал на признание Арменией Палестины.

"Мы приветствуем признание Государства Палестина государством Армения в соответствии с международным правом и международной законностью.

Это победа права, справедливости, легитимности и борьбы нашего палестинского народа за освобождение и независимость. Спасибо, наш друг Армения", - написал аш-Шейх в своем микроблоге в Twitter (X).

Отметим, что 21 июня Армения признала государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать,что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в сегодняшнем заявлении МИД Армении.

Израиль на фоне данного заявления Армении вызвал армянского посла в МИД страны