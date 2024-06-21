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АрмИнфо.Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аш-Шейх отреагировал на признание Арменией Палестины.
"Мы приветствуем признание Государства Палестина государством Армения в соответствии с международным правом и международной законностью.
Это победа права, справедливости, легитимности и борьбы нашего палестинского народа за освобождение и независимость. Спасибо, наш друг Армения", - написал аш-Шейх в своем микроблоге в Twitter (X).
Отметим, что 21 июня Армения признала государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.
"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать,что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.
На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в сегодняшнем заявлении МИД Армении.
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|Процедура выхода Армении из ОДКБ на заседании СМИД Организации в Алматы не обсуждалась - Лавров
|Овсеп Хуршудян: вступление в ЕС - это ответственность граждан Армении, поскольку обратной дороги уже не будет
|В вопросе европейской ориентации Армении демократические силы будут всячески содействовать властям страны - Арам Саркисян
|ESMT Berlin и международная школа Matena запустят совместную образовательную программу
|Армения признала государство Палестина
|Пьесу французского драматурга Ясмины Реза предствили на сцене Русского драмтеатра
|ECRI: Более 100 000 карабахских армян бежали в Армению в результате военной операции Азербайджана
|Более 20 американских сенаторов требуют от Байдена значительно увеличить помощь беженцам из Арцаха
|Боррель: ЕС продолжает поддерживать усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам
|Госсекретарь США призвал Алиева незамедлительно освободить всех "несправедливо задержанных"
|Глава МИД Армении в Вильнюсе провел встречу со Светланой Тихановской
|Бывший заместитель министра обороны: в Армении некоторые силы превращают политическое поле страны в броуновское движение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения пока не получила ответа на ранее сделанное Азербайджану предложение по подписанию мирного соглашения - Мирзоян
|Вице-премьер: необходимо сконцентрироваться на занятости и жизнеобеспечении беженцев из Нагорного Карабаха
|ВТБ (Армения) открыл обновленный офис в Нор Норке
|Спикером Национального собрания Болгарии 50-го созыва избрана Рая Назарян
|Завершено следствие в отношении семи фигурантов уголовного дела, возбужденного по фактам присвоения недвижимости
|Состоялся визит делегации Туркменистана в Венгрию
|Азербайджан проявил интерес к Европейскому фонду мира
|Министр высокотехнологической промышленности пообещал выполнить просьбу родителей погибших солдат в небоевых условиях
|Аршакян: Армения рассматривает отношения с Китаем как один из важных внешнеполитических приоритетов
|Вице-премьер Армении представил премьер- министру отчет о выполненной работе в прошлом году
|Тагуи Товмасян требует у генпрокурора и международных партнеров дать уголовно-правовую оценку действиям правоохранителей во время митинга 12 июня
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|Армен Григорян провел ряд встреч в Париже
|Севак Микаелян назначен заместителем министра экономики - решение премьера
|Власти КНР будут прилагать дополнительные усилия для развития отношений с Арменией - депутат китайского парламента
|В Москве прокомментировали неучастие Армении в работах СМИД ОДКБ в Алматы
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|Le Figaro: Армения закупила у Франции 36 новейших артиллерийских установок CAESAR
|В МИД Азербайджана вновь выразили недовольство суверенными правами Армении
|Арарат Мирзоян не поедет на СМИД ОДКБ в Алматы
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