Пятница, 21 Июня 2024 17:34

АрмИнфо.Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала свою встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Для меня было большой честью встретиться в Вильнюсе с министром иностранных дел Армении. Я поблагодарила Армению за твердую позицию против режима Лукашенко и выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества между РА и нашими демократическими силами", - написала Тихановская своем микроблоге в Твиттер (Х).

Отметим, что отношения Армении и Беларуси переживают не лучшие времена. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный Арцаха и заявления, сделанные там по части войны 2020 года, вызвали негативную реакцию властей Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока там президентствует Лукашенко. Более того, Армения отозвала своего посла на консультации из Минска. В ответ и Беларусь отозвала на консультации своего посла из Еревана, при этом заявив, что не собирается портить отношения с дружественным армянским народом.