Пятница, 21 Июня 2024 13:14

АрмИнфо. Организация Договора о коллективной безопасности рассчитывает, что Армения официально прояснит свой статус Армении в структуре. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел организации в Алматы.

"Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение - быть в составе организации или не быть", - сказал он, передает РИА Новости.

По словам Тасмагамбетова, ОДКБ сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается союзником организации.

"Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации – это суверенное право и решение страны", - сказал он.

Как сообщало 19 июня АрмИнфо, глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поехал на СМИД ОДКБ в Алматы. Напомним, что Армения еще в феврале заявила о заморозке своего членства в ОДКБ, и отказалась вносить членские взносы на фоне этого. Премьер Армении 12 июня с трибуны парламента также не исключил, что Ереван в дальнейшем может покинуть ОДКБ.