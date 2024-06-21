Пятница, 21 Июня 2024 13:13

АрмИнфо. Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает АПА, одобрив в ходе телефонного разговора достигнутые результаты в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, Энтони Блинкен подчеркнул решимость США продолжать поддержку процесса нормализации отношений между двумя странами и призвал стороны к скорейшему подписанию мирного договора.

Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики. Энтони Блинкен заявил, что его страна поддерживает обновленные и более прочные двусторонние отношения с Азербайджаном. Он также добавил, что США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно.

В азербайджанской версии текста напрочь отсутствует предложение касательно необходимости выполнения Азербайджаном своих международных обязательств, в том числе в области прав человека и призыв освободить всех несправедливо задержанных лиц незамедлительно.

Далее, приводятся словам Алиева, где последний вновь кичится тем, что мирные переговоры протекают под диктовку Баку.

"Высоко оценив решимость США внести вклад в мирную повестку дня, Алиев отметил важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, заложенных в конституции, соответствующих законах и внутренних нормативно-правовых актах Армении, с точки зрения продвижения мирной повестки", - приводят слова Алиева азербайджанские СМИ.

Таким образом Алиев продолжает диктовать условия Армении, уже не гнушаясь вмешиваться во внутренние дела РА.

Далее с целью окончательного зацементирования арцахского вопроса Алиев требует официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней.