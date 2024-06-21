Пятница, 21 Июня 2024 11:46

АрмИнфо.Республика Армения признала государство Палестина. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве по поводу признания Палестины отметили, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.

"Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, а также захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта и присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предварительных условий.

Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Более того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорится в заявлении МИД Армении.

10 мая Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности (СБ) вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. Тогда 143 члена ООН проголосовали за расширение полномочий Палестины в ООН, 9 были против. Еще 25 государств воздержались. Армения проголосовала за этот документ.

После этого, 22 мая Норвегия, Ирландия и Испания заявили о признании Палестинского государства. А уже 5 июня Словения официально признала государство Палестина.

Ранее Палестину признали Швеция, Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия пошли на этот шаг до вступления в ЕС.