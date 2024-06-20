Четверг, 20 Июня 2024 17:54

АрмИнфо.Армения пока не получила ответа на ранее сделанное Азербайджану предложение через месяц подписать мирное соглашение. Об этом 20 июня в Вильнюсе на совместном с главой МИД Литвы Габриэлюсем Ландсбергисом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

"Ереван считает важным завершение переговоров по подписанию соглашения и, в свою очередь, готов подписать его в течение месяца", - сказал Мирзоян.

Он добавил, что Баку пока не только не ответил на инициативы Еревана, но и начал выдвигать новые требования, которые, как минимум, вызывают вопросы с точки зрения искренности Азербайджана и его желания добиться мира в регионе.