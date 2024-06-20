Четверг, 20 Июня 2024 17:28

АрмИнфо. Вице- премьер РА Тигран Хачатрян 20 июня принял постоянного координатора офиса ООН в Армении Франсуазу Жакоб.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость продолжения работы, направленной на обеспечение долгосрочных стабильных условий жизни для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха наряду с удовлетворением их первоочередных потребностей. В этом процессе вице-премьер особо подчеркнул важность формируемого формата координации со структурами ООН, подчеркнув необходимость концентрации преимущественно на направлениях занятости и жизнеобеспечения.

Была также отмечена необходимость сотрудничества в оценке и устранении ущерба, нанесенного городским и сельским населенным пунктам Лорийской и Тавушской областей в результате наводнений, произошедших 25- 26 мая в северных регионах Армении.

Собеседники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки устойчивого развития, в том числе зеленой трансформации Армении