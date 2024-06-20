Четверг, 20 Июня 2024 17:01

АрмИнфо. Со второй попытки в четверг, 20 июня, спикером Национального собрания Болгарии 50-го созыва была избрана Рая Назарян от прозападный правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС).

Она заручилась поддержкой 131 депутата, 66 проголосовали против, еще 39 - воздержались. За нее проголосовали ГЕРБ - СДС, партия "Движение за права и свободы болгарских мусульман" (ДПС) и партия телеведущего и певца Слави Трифонова "Есть такой народ" (ITN), сообщает ЕВРАКТИВ БОЛГАРИЯ.

"Сегодняшнее голосование дает возможность для нормального развития политических процессов и эффективного функционирования государственной власти", - заявила Назарян после выборов.

"Избрание спикера НС в лице Рая Назарян дает зеленый свет конституционным процедурам - первому, второму, третьему мандату. Мы концентрируемся на первом мандате, он единственно возможный. У нас есть переговорная команда и чувство политики", - прокомментировал избрание Назарян спикером парламента экс-премьер Болгарии Бйко Борисов.

После Назарян были избраны семь вице-спикеров парламента - по одному от каждой партии.