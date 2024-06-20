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АрмИнфо. Со второй попытки в четверг, 20 июня, спикером Национального собрания Болгарии 50-го созыва была избрана Рая Назарян от прозападный правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС).
Она заручилась поддержкой 131 депутата, 66 проголосовали против, еще 39 - воздержались. За нее проголосовали ГЕРБ - СДС, партия "Движение за права и свободы болгарских мусульман" (ДПС) и партия телеведущего и певца Слави Трифонова "Есть такой народ" (ITN), сообщает ЕВРАКТИВ БОЛГАРИЯ.
"Сегодняшнее голосование дает возможность для нормального развития политических процессов и эффективного функционирования государственной власти", - заявила Назарян после выборов.
"Избрание спикера НС в лице Рая Назарян дает зеленый свет конституционным процедурам - первому, второму, третьему мандату. Мы концентрируемся на первом мандате, он единственно возможный. У нас есть переговорная команда и чувство политики", - прокомментировал избрание Назарян спикером парламента экс-премьер Болгарии Бйко Борисов.
После Назарян были избраны семь вице-спикеров парламента - по одному от каждой партии.
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|Лебедев: Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть СНГ
|Ереван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и Турцией
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|США готовы укреплять сотрудничество с Арменией по различным направлениям
|Инспекционный орган по охране природы и недр: Почти в два раза увеличились штрафы за нанесение ущерба, уничтожение природоохранных объектов
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