Четверг, 20 Июня 2024 16:58

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие в отношении семи фигурантов уголовных производств, возбужденных по фактам фальсификации документов и присвоения недвижимости. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно материалам дела, в результате широкомасштабных мероприятий, установлено, что 32- летний житель Котайкской области в 2022 году создал устойчивую группу из трех и более человек для совершения ряда преступлений. В состав группы он включил жителей различных областей республики и Еревана. Чтобы успешно замаскировать деятельность группировки и сделать невозможным ее раскрытие, 32- летний мужчина обеспечивал с ними связь через различные интернет-приложения, давал советы участникам преступной организации о механизмах ухода от уголовной ответственности за совершенные ими преступления.

Экспертиза показала, что в 2022-2023 гг. члены преступной организации подготовили и использовали поддельные паспорта и свидетельства о браке, а также поддельные доверенности и справки, заверенные различными нотариусами Российской Федерации. Члены преступной организации использовали их в различных государственных органах, судах и обманным путем похитили четыре объекта недвижимости - 3 квартиры в Эчмиадзине и 1 в Ереване, в основном преследуя пож