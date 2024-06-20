Четверг, 20 Июня 2024 15:56

АрмИнфо.У здания правительства прошла акция родителей военнослужащих, погибших не во время боевых действий. Последние требовали у представителей власти, в частности у генпрокурора Анны Вардапетян, расследовать дела, связанные с убийством их детей и наказать виновных.

После заседания кабмина, к родителям подошел лишь министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян. Выслушав последних, он пообещал, что во время своего очередного отчета перед премьер-министром передаст их требования и призывы. Министр также подчеркнул, что если родители считают необходимым, он готов поговорить и с генпрокурором Анной Вардапетян. Глава ведомства подчеркнул, что искренне разделяет их боль, но обратил внимание на то, что прямого воздействия на ход дел оказать не сможет.

Родители солдат рассказали Айрапетяну, что в 2019 году по поручению премьер-министра была создана общественная контрольная группа для расследования уголовных дел, в состав которой вошли 6 юристов, сотрудники Главного управления военных расследований. Последним было поручено изучить 5 уголовных дел, связанных с убийством солдат в небоевых условиях, и дать им ход. Речь идет о делах более 10-летней давности. Возглавляла данную группу, как отметили родители, нынешний генпрокурор Армении Анна Вардапетян. Еще тогда, выслушав родителей, она сразу же заявила, что все случаи, связаны с убийствами. Генпрокурор пообещала, что дела будут переквалифицированы, а статьи изменены.

После Вардапетян была назначена на должность генпрокурора. По заверению родителей, она попросила у них 2 месяца на решение этих вопросов, но все еще не сдержала своего обещания. С тех пор прошло 2 года. А родственники требуют всего лишь справедливости - наказать виновных, в том числе тех прокуроров, которые позволили сокрыть данные дела. И генпрокурор, и премьер-министр, говоривший, что в случае чего родители могут к нему обратиться, сегодня не выходят на связь с родителями. Последние сетуют, что не могут даже оплакать свое горе, потому что все еще вынуждены искать и требовать справедливости.

Напомним, что речь идет делах, связанных с солдатами: Валерием Мурадяном (2010г.), Тиграном Оганджаняном (2007г.), Арманом Акопяном (2000г.), Андраником Силакяном (2002г.), а также со случаем в Матахисе (2005г.), когда убивший двух солдат преступник так и не был найден