Четверг, 20 Июня 2024 14:28

АрмИнфо. Депутат, экс-глава Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян требует у генпрокурора и международных партнеров дать уголовно-правовую оценку действиям правоохранителей во время митинга 12 июня у здания Парламента.

Об этом говорится в официальном заявлении депутата. В частности, она рассказала, что направила письма международным партнерам по факту нарушений прав граждан 12 июня и соответствующее заявление генпрокурору.

В своем заявлении Товмасян обратила внимание на то, что информационное агентство <Фотолур> успело зафиксировать применение гранаты типа <Заря-3>, что непозволительно в соответствии с приказом <О допустимых критериях применения специальных средств в отношении человека>. Полиция имела право использовать только гранаты типа <Заря> и <Заря-2>.

Экс-глава Комиссии заметила, что в условиях провозглашенной Николом Пашиняном <брендовой демократии> к участникам мирных акций неповиновения, очевидно, была применена несоразмерная сила. Она подчеркнула, что полиция использовала спецсредства без должного и доступного для всех предупреждения, что противоречит конституционному праву о проведении мирных митингов. Один из граждан, не осознавая, что брошенный в толпу предмет является гранатой, вследствие взрыва последней потерял пальцы.

<Не ограничиваясь светошумовыми грантами и осколочными взрывными устройствами (у десятков людей есть осколочные ранения) силовики избивали людей при задержании или уже в полицейских машинах>, - сказала Товмасян, указав также на присутствие снайперов, что создавало атмосферу страха.

По ее словам, одна из брошенных гранат попала в группу представителей СМИ, освещающих события того вечера, которых также не проинформировали о применении специальных средств. Было нарушено право журналистов на осуществление профессиональной деятельности, в числе последних есть также пострадавшие.

По разным данным, машины скорой помощи не приехали вовремя, и людям пришлось ждать помощь практически в течение часа с кровоточащими ранами. <Я привлекла внимание моих международных партнеров к этим и многим другим возмутительным актам насилия, представив четкие факты о различных нарушениях прав человека>, - отметила Товмасян.

Напомним, что 12 июня в результате применения Полицией светошумовых гранат пострадал 101 человек, в том числе, 18 полицейских.

Отметим, что согласно сообщению Следственного комитета, по факту массовых беспорядков в ходе акции протеста 12 июня в центре столицы Армении возбуждено уголовное производство. В отношении 8 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое помещены по домашний арест, а еще одному запретили выезд из страны. Полиции поручено произвести задержание еще одного человека по обвинению в хулиганстве в составе группы лиц и представить его в орган, осуществляющий производство. В целях установления всех участников массовых беспорядков продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.