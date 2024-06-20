Четверг, 20 Июня 2024 12:47

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении вынуждено было отреагировать на фантасмагории азербайджанских СМИ по поводу реставрационных работ армянских церквей в Тавуше и Шираке.

Неделями ранее в МОНКС Армении сообщили о намерении реставрировать церкви в приграничных селах в Киранце и Воскепар Тавушской области. Данное сообщение вызвало болезненный интерес в Азербайджане, где фальсификация и присвоение чужой истории и культуры стало нормой. Исходя из данной реальности, в азербайджанских СМИ начали тиражироваться дезинформация о том, что якобы цель реставрационных работ исконных армянских церквей, которые коренным образом отличаются от любых других церквей, попытка удалить с сооружений албанские следы. Ни для кого не секрет, что Азербайджан ведет попытки по фальсификации истории всех армянских церквей, пытаясь приписать им албанское происхождение.

В этой связи в МОНКС Армении вынуждены были выступить с заявлением, в котором официально опровергли публикации на различных медиа-платформах Азербайджана о том, что работы по ремонту и реставрации недвижимых памятников армянской истории и культуры, расположенных на разграничительных зонах между Арменией и Азербайджаном (и не только), направлены на устранение "албанских следов".

"Подобные сообщения являются очевидной ложью, очередным проявлением манипулятивной политики Азербайджана по фальсификации исторических фактов.

В частности, церковь села Киранц Тавушской области Армении (местные жители называют ее Святой Троицей) построена в XIX веке из местного необработанного камня и представляет собой трехнефную армянскую церковь-базилику.

Сохранилась надпись ("1888 ами") в верхней части ризницы южного окна, подтверждающая факт её армянского происхождения, с датой постройки и армянской надписью справа от нее.

Эта Киранцская церковь в советский период была превращена в склад. В 2024 году на средства, выделенные правительством Армении, будут проведены работы по укреплению, ремонту и реставрации памятника, а также составление научно-проектной документации для установки колокольни-ротонды.

Центрально-купольная крестовая церковь Св. Аствацацин в Воскепаре Тавушской области РА построена в VII веке. Она относится к постройкам "мастарского типа" раннесредневековой армянской церковной архитектуры (св. Ованес Мастарский, св. Григорий Аричаванкский, св. Геворг Артики, Аракелоц Карсский). Раннесредневековая церковь Воскепар прошла капитальный ремонт в 1975-1977 годах, но из-за проникновения влаги, вызванной атмосферными осадками, кровельные покрытия церкви были разрушены, а балки крыши повреждены. В 2024 году кровля памятника будет восстановлена за счет государственных средств", - подчеркнули в МОНКС.

Далее в Министерстве отметили, что раннехристианский храм Ереруйк Ширакской области Армении, который также стал объектом азербайджанской информационной пропаганды и представлен как тюркский памятник с ложной исторической претензией, включен в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и в список наиболее находящиеся под угрозой исчезновения памятники культуры Европы Ностра.

В МОНКС обратили внимание, что Ереруйкская Базилика и его окрестности богаты культурным слоем, о чем свидетельствуют результаты исследований, проведенных в разные годы армянской и итальянской археологическими экспедициями.

В этом ключе ведомство также обратило внимание, что проект ремонта и реставрации раннехристианской Ереруйкской Базилики осуществляется в рамках сотрудничества МОНКС и посольства США в Армении, финансируемого "Фондом защиты культурных ценностей" посла США.

"Сохранение, восстановление и популяризация историко-культурного наследия Республики Армения является одним из приоритетов Министерства образования, науки, культуры и спорта, и государство ведет постоянную работу в этом направлении.

Мы призываем соответствующие круги Азербайджана не искажать исторические факты, а также обеспечить сохранение армянских исторических и культурных памятников, находящихся под контролем Азербайджана. В частности, обеспечить визиты международной наблюдательной миссии с целью мониторинга армянских памятников на территории Нагорного Карабаха", - отметили в МОНКС Армении.