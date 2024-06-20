Четверг, 20 Июня 2024 10:27

АрмИнфо.Севак Микаелян назначен заместителем министра экономики. Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Руководствуясь ч.1 ст. 9 закона "Об общественной службе", назначить Севака Микаеляна заместителем министра экономики Армении", - говорится в решении премьера, которое распространила пресс- служба правительства РА.

Отметим, что Микаелян займет место бывшего замминистра Рафаэля Геворкяна, который стал заместителем председателя Комитета государственных доходов РА.

Еще одним решением главы армянского кабмина, Вардан Костанян переназначен в должности торгового атташе Армении в Иране.