Четверг, 20 Июня 2024 10:22

АрмИнфо.В Кишиневе 19 июня состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Молдовы.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, с армянской стороны консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, с молдавской стороны - госсекретарь МИД Серджиу Михов.

В ходе консультаций стороны с удовлетворением отметили динамику развивающихся отношений, основанных на дружбе, обсудили как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество и возможности его активизации.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торговли, транспорта, туризма и энергетики. Была отмечена важность активизации деятельности двусторонней межправительственной комиссии.

Молдавской стороне была представлена ситуация в регионе вследствие агрессии Азербайджана и оккупации суверенной территории Армении, а также усилия Республики Армения, направленные на урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

Сафарян проинформировал молдавскую делегацию об инициированном правительством Армении проекте "Перекресток мира", направленном на обеспечение стабильности и экономического развития в регионе.

Стороны также обсудили различные вопросы международной и региональной безопасности, а также повестку европейской интеграции.