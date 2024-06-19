Среда, 19 Июня 2024 20:17

АрмИнфо.МИД Азербайджана сегодня выступил с заявлением, в котором выдвинул абсурдное обвинение в адрес Армении за пополнение страной своих вооружений.

<В связи с утверждением о том, что политика массового вооружения является суверенным правом Армении, отметим, что именно поэтому принятие Арменией этих шагов является нелегитимным и представляет угрозу для Азербайджана, что должно быть известно всем>, - заявил спикер внешнеполитического ведомства этой страны Айхан Гаджизаде.

По его словам, <создание имиджа Армении как миролюбивой страны, которая на протяжении 30 лет грубо нарушала нормы и принципы международного права, совершала агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопреки Алма-Атинской декларации, на которую сегодня неоднократно ссылается, продолжает территориальные претензии к своим соседям, прекращает свои агрессивные действия именно в результате шагов, предпринятых Азербайджаном - политическая манипуляция>.

По всей видимости, Гаджизаде забыл, что в международном праве отмечены еще два равносильных принципа - право наций на самоопределение и неприменение силы. Последний был вероломно нарушен Азербайджаном, заранее ликвидировавшим национальную автономию (НКАО), отраженную в советских картах, на которые ссылается глава пресс-службы, а затем осуществившим на территории этой автономии этническую чистку, которая не удалась по причине сопротивления еще в начале 90-х годов прошлого столетия.

Более того, Гаджизаде выразил недовольство политикой Франции: <Понятно, что такие страны, как Франция, которые якобы поддерживают

мир и конкурируют в поставках в Армению летального наступательного оружия, вопреки заявлениям Армении, направленным на повышение ее обороноспособности, служат превращению РА в новый источник напряженности и угроз. Учитывая, что эта политика способствует следующей возможной агрессии Армении, важно воздержаться от этих шагов, пока не стало слишком поздно>, тем самым угрожая Армении за ее суверенное право пополнять арсеналы.

В МИД АР вновь, в который раз, озвучили основное условие для подписания мирного соглашения с Ереваном: <прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, которые закреплены в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в частности, в Конституции Армении, которая прямо ссылается на Декларацию о независимости Армении, якобы призывающий к <объединению Армении и Нагорного Карабаха>.