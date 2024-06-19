Среда, 19 Июня 2024 17:48

АрмИнфо. Сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне и член Палаты представителей Николь Маллиотакис внесли двухпартийную поправку в законопроект об ассигнованиях на государственные и иностранные операции (FY25 SFOPS), которой предложили увеличить финансирование Армении на 100 000 000 долларов. Финансирование предлагается увеличить в рамках федерального счета помощи Европе, Евразии и Центральной Азии (AEECA).

Как сообщает Армянская Ассамблея Америки на Facebook, финансирование будет направлено на поддержку лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, которые в настоящее время проживают в Армении, поскольку были вынуждены в 2023 году покинуть свою Родину из-за крупномасштабного нападения со стороны Азербайджана.