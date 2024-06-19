Среда, 19 Июня 2024 15:57

АрмИнфо.Поставки Россией продукции военного назначения в зарубежные страны осуществляются с учетом потребностей Специальной военной операции (СВО). Об этом 19 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в российском сегменте социальных сетей о том, что Москва может полностью отказаться от военно-технического сотрудничества с Арменией, на фоне нынешней политики Еревана.

Захарова посоветовала по вопросу поставок военной продукции обращаться в российские профильные ведомства для получения более точной информации. В частности, в Минобороны РФ и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

"Что я хотела отметить. Поставки продукции военного назначения в зарубежные страны осуществляются с учетом потребностей Специальной военной операции. О чем наше руководство неоднократно говорило. Имеющиеся ограничения на определенные виды вооружений и военной техники касаются военно-технического сотрудничества не только с Арменией, но и с другими нашими партнерами", - отметила Захарова.

"Что касается военно-технических контактов с Арменией, то мы от них не отказываемся. Они ведутся на регулярной основе, не видели никаких претензий с той стороны", - резюмировала представитель МИД России.

Отметим, что 18 июня после сообщений о новом оборонном контракте между Арменией и Францией, ряд российских Телеграмм-каналов со ссылкой на собственные источники написали, что Россия может отказаться от любых переговоров с Арменией по поставкам оружия и военной техники в качестве "самого действенного ответа Москвы на антироссийскую активность Еревана".

"Этот вопрос уже решен, даже переговоров о каких-либо поставках вестись попросту не будет. Пусть приобретают, что хотят у Франции, Британии, США, других стран коллективного Запада, только и всего", - поясняют информированные источники, добавляя, что соответствующее решение "уже согласовано на самом верху".