Среда, 19 Июня 2024 15:06

АрмИнфо.Следственный комитет Армении сообщает о раскрытии преступления, связанного с нападением на синагогу, расположенную на улице Нар-Доса в Ереване.

По данным следствия, сигнал о нападении на религиозный центр поступил в 10 июня в 01:43. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что лицом, совершившим противоправное деяние, оказался 35-летний житель Арташата, который был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1, ст.146 Уголовного кодекса РА. Мужчина дал признательные показания, с его участием были проведены необходимые следственные действия. Был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого было выяснено, что разбито окно еврейской религиозной организации, а также найдены и извлечены из земли два камня, служившие орудием преступления.

Следствие установило, что мотивом преступления и причинения имущественного ущерба стала национальная и этническая вражда. 17 июня надзирающему прокурору было подано ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 35-летнего мужчины, которое было удовлетворено и ему предъявлено обвинение. В суд было подано ходатайство об аресте мужчины, которое было отклонено, и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.