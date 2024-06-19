Среда, 19 Июня 2024 14:10

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров 20-21 июня будет находиться в Алматы, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Об этом 19 июня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что встреча пройдет под председательством Казахстана.

По её словам главы МИД государств-членов ОДКБ проведут обмен мнениями о состоянии международной, региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках Организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. "Естественно ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов решений, которые выносятся на утверждение советом коллективной безопасности в ходе очередной сессии 28 ноября текущего года", - добавила Захарова.

Армения, скорее всего, не примет участие во встрече, принимая во внимание тот факт, что ранее официальный Ереван заявил о заморозке своего членства в Организации. В МИД Армении на запрос АрмИнфо по данному поводу на момент публикации материала не ответили.