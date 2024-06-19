Среда, 19 Июня 2024 14:02

АрмИнфо. Власти Армении прибегают к различным видам воздействия на сторонников движения "Тавуш во имя Родины", пытаясь запугать людей. Об этом 19 июня на пресс- конференции заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян.

Тем не менее, по его словам, властям не удалось добиться поставленной цели, никто из представителей движения не отступил, и не отказался от продолжения борьбы. Они выходят из этой борьбы еще более окрепшими и подготовленными. Галстанян подчеркнул, что в эти дни ранения получили многие представители искусства, присоединившиеся к движению. Виновником всех этих и других действий, отметил лидер движения, является сидящий во главе правительства самый главный лжец, а также находящиеся в руководстве полиции лица, выполняющие приказы этого лгуна. За все время противостояния были арестованы и подвергнуты приводам лишь участники митингов, ни один полицейский не понес наказания.

Архиепископ заметил, что помимо силовых методов подавления народного движения, власти осуществляют и активную информационную кампанию против движения "Тавуш во имя Родины". Трибуна Национального Собрания РА превратилась в главный рупор грязной кампании, развернутой против движения. Особую активность в этом вопросе проявляет депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян, который до своего появления в парламенте "был замешан в деле о наркотиках". Против него архиепископ намерен возбудить судебный процесс за последние заявления.

"Наше движение продолжит свою деятельность на улицах, привлекая все больше людей и совершенствуя организационный процесс. Появятся новые лица, движение охватит всю страну", - заявил архиепископ, добавив, что движение стремится к отстранению власти правовым путем: рассматриваются все законные способы для объявления импичмента премьер- министру Николу Пашиняну и смещения действующей власти.