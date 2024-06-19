Среда, 19 Июня 2024 12:10

АрмИнфо. В Дилижане во второй раз стартует армяно- грузинский культурно-кулинарный фестиваль <Мимино>, в рамках которого армянские и грузинские кулинары представят на суд комиссии жюри разнообразие своей национальной кухни.

Как сообщает пресс-служба Комитета по туризму, на территории фестиваля буду действовать также зоны с национальным ремеслом, музыкой и танцами.

Фестиваль проводится с целью стимулирования армяно-грузинского межкультурного диалога, укрепления дружбы и повышения конкурентоспособности Армении на мировом рынке.

Открытие мероприятия состоится 22 июня в 16:00 по адресу ул. Мясникяна 55, (муниципалитет Дилижана).

Армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль пройдет при поддержке Комитета туризма Министерства экономики РА