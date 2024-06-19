Среда, 19 Июня 2024 11:00

АрмИнфо.Известные французские деятели обратились с открытым письмом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором призвали его направить французские войска в Армению. Письмо опубликовало французское издание Le Point.

В письме ряд должностных лиц разных политических направлений и представители гражданского общества, призывают Макрона обратить свое внимание на чрезвычайную ситуацию, которая беспокоит многих французских республиканцев и правозащитников: а именно вопрос выживания Армении.

"Мы знаем о вашей приверженности этому вопросу, а также о гуманитарных, политических и дипломатических усилиях, которые Франция прилагает в соответствии с вашим мандатом, чтобы помочь этой дружественной стране, которая сталкивается с угрозами своему существованию со стороны сил, позиционирующих себя носителями пантюркизма, и чье острие сейчас находится в Баку.

Но, к сожалению, следует опасаться, что этих усилий будет недостаточно, чтобы побудить режим Алиева отказаться от своих экспансионистских и преступных проектов. Обладая реальным военным превосходством, приобретенным, в частности, благодаря своим доходам от газа и нефти и поддержке турецкого государства, Азербайджан больше, чем когда-либо, соблазняется возможностью военной эскалации. Тем более, что этническая чистка армянского населения Нагорного Карабаха прошла без последствий для Баку, а открытость Армении к демократии изолировала ее, поставив ее в противоречие со своим стратегическим союзником", - говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что для Армении складывается опасная ситуация, граничащая с риском полного уничтожения, спустя сто лет после геноцида 1915 года.

При этом в письме отмечают, что вероятность реализации подобного сценария станет не только абсолютной катастрофой для братьев в Армении, но ужасным провалом для человечества и, следовательно, для Франции, Европы и всех держав, стремящихся уважать международное право и побеждать силу справедливостью.

"Господин президент, если ситуация кажется вам достаточно серьезной, чтобы вас насторожить, всегда есть надежда, пока не произойдет худшее. Поэтому мы считаем, что на этом фронте еще есть время предотвратить опасность, показав пример еще более сильной мобилизации вместе с Арменией. Вот почему в этих строках мы призываем к отправке французских вооруженных сил в эту братскую страну. Мирный контингент, эффективное присутствие которого будет направлено на сдерживание тех, кто подумывает о нападении на Армению. Нам кажется, что, подняв французский триколор в этой находящейся под угрозой исчезновения стране, подтвердив при этом свое исключительно мирное призвание, они возродят дыхание надежды, солидарности и свободы и тем самым укрепят нашу собственную иммунную систему против злых ветров тоталитаризма и мракобесия", - говорится в открытом письме французских деятеле Макрону.

Под письмом подписались десятки известных деятелей разных сфер. В их числе мэр Парижа Анн Идальго, философ Элизабет Бадинтер, бывший министр Европы и иностранных дел Бернар Кушнер, президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, депутаты Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, Натали Луазо, Жан-Марк Жермен, мэр Монпелье Микаэль Делафосс и другие.