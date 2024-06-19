Среда, 19 Июня 2024 10:43

АрмИнфо.Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый на встрече с послом Ирана в стране Мучтапи Амани подчеркнул право арцахских армян на возвращение в свои дома при международных гарантиях.

Как сообщили в Католикосате Великого дома Киликийского, беседа состоялась в рамках визита посла Иран в Ливане в Католикосат в сопровождении политических ответственных посольства. В ходе встречи собеседники акцентировали внимание на выборах президента Ливана.

Коснувшись вопроса Арцаха, Католикос подчеркнул право арцахских армян на возвращение при международных гарантиях и напомнил о важности скорейшего освобождения политических заключенных, находящихся в Азербайджане. В связи с этим Арам Первый попросил ИРИ вмешаться, принимая во внимание существующие между Ираном и Арменией исторические и дружественные отношения.